Продолжительность гонок DTM в сезоне-2017 увеличится на 10 минут

Руководство немецкой кузовной серии DTM представило изменения регламента на сезон-2017. Одним из основных изменений регламента стало увеличение продолжительности гонок. Каждая из гонок 18 этапов DTM будет длиться 55 минут плюс один круг. Таким образом, продолжительность гонок увеличится на 10 минут по сравнению с прошлым годом, отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, будет запрещено использование термочехлов, поэтому гонщикам придётся самим выходить на рабочую температуру резины после старта и пит-стопов.
Значение самих пит-стопов усилится, поскольку команды будут вынуждены проводить остановки с меньшим количеством персонала. Кроме того, с каждой стороны автомобиля сможет работать лишь по одному сотруднику с гайковёртом. Это неизбежно приведёт увеличению времени пит-стопов.