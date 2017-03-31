Лоудон: Петров очень конкурентоспособный пилот, который хорошо дополнит команду

Руководитель «Манора» Грэм Лоудон прокомментировал подписание контракта с российским гонщиком Виталием Петровым, который будет одним из пилотов команды в сезоне-2017 в WEC.
«Мы очень счастливы, что Виталий присоединился к нашей команде. Замечательно добавить ещё один талант в наш состав пилотов. У Виталия есть опыт выступлений в «24 часах Ле-Мана», поэтому он очень хорошо дополнит нашу команду. Мы знаем Виталия со времён наших выступлений в Формуле-1. Он очень конкурентоспособный пилот, и мы с нетерпением ждём гонок с ним в 2017 году», — цитирует Лоудона пресс-служба команды.