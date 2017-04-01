Лукьянюк лидирует на Ралли Азоры после десятого СУ, Грязин — четвёртый

После прохождения десяти спецучастков ERC Ралли Азоры лидерство в гонке захватил российский гонщик Ford Fiesta R5 Алексей Лукьянюк.
Второе место занимает португалец Бруно Магальяеш на Škoda Fabia R5. Замыкает тройку лидеров Рикардо Моура. Четвёртое место занимает ещё один россиянин — Николай Грязин.
ERC. Ралли Азоры. 31 марта. Положение после десяти СУ
1. Алексей Лукьянюк (Ford Fiesta R5) — 1ч14:04.5
2. Бруно Магальяэш (Škoda Fabia R5) + 27.8
3. Рикардо Моура (Ford Fiesta R5) + 33,8
4. Николай Грязин (Škoda Fabia R5) + 1:05.6
5. Мариан Грибель (Škoda Fabia R5) +1:08.4
6. Джош Моффетт (Ford Fiesta R5) + 2:17.5
7. Ян Черны (Škoda Fabia R5) + 2:47.4
8. Карлос Виейра (Citroën DS3 R5) + 2:53.8
9. Лукаш Хабай (Ford Fiesta R5) + 3:06.6
10. Педру Мейрелеш (Škoda Fabia R5) + 3:19.1.