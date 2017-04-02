Вернь: тактика д'Амброзио заставила задуматься, есть ли у него мозги

Пилот «Techeetah» Жан-Эрик Вернь прокомментировал ситуацию на Гран-при Мексики, в ходе которой гонщик «Dragon» Жером д'Амброзио слишком долго не пропускал его, зная, что не сумеет завершить гонку с оставшимся уровнем заряда.
«Д'Амброзио сегодня показал неприемлемую, тупую, несправедливую оборонительную тактику. Он постоянно выдавливал меня за пределы трека, когда я пытался его обогнать. При этом он не мог завершить гонку с тем уровнем заряда, который у него был. Это просто тупо.
В конечно итоге это стоило ему гонки, а мне шанса на победу, так что это заставило задуматься, есть ли у этого парня мозги. Он хотел со мной поговорить после финиша, но мне не о чем с ним говорить», — приводит слова Верна Motorsport.
Отметим, что в итоге Вернь занял второе место на Гран-при Мексики Формулы-Е.