Васильев: поймали большую ловушку и просидели там минимум полчаса

Гонщик команды VRTи его штурманрассказали о ходе непростого второго спецучастка ралли-рейда Abu Dhabi Desert Challenge. Россияне стали восьмыми, проиграв Нассеру Аль-Аттие ровно час.«Сегодня поймали большую ловушку и просидели там как минимум полчаса. Оттуда было не выехать ни назад, ни вперёд. Назад метра два дюна и вперёд метра полтора. Пока сидели и копали, многие нас проехали. Очень было жарко. Кондиционер у нас совсем не работал, выключился. В итоге температура в салоне была больше 80 градусов», — рассказал Васильев.«Стартовали мы с третьей позиции, спецучасток был 289 км, из них после 247 км было 36 км дюн, надутых непонятно каким образом, а что за дюной, ты реально предположить не можешь. В принципе по этим дюнам мы всегда ездим. Были сегодня и красные, и жёлтые, очень неприятные белые дюны. Было реально очень жарко. Расплавилось всё. Шланг у меня расплавился, пластмассой пахло палёной. Песок очень рыхлый в этот раз. С давлением мы угадали и ехали спокойно, в своём стиле, и никаких проблем не было, за исключением того, что влетели в воронку. Стояли там на трех колёсах и качались. Пришлось вытаскивать запаску, подкладывать, чтобы хоть как-то поддомкратить. Накопались! С нами честно стоял всё это время вертолёт, и каждый раз спрашивали, уезжаем мы или остаемся. Но мы не остались! Уехали сами, своим ходом. А всё остальное как обычно», — добавил Жильцов.