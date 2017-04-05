Трули: надеюсь, Джовинацци получит полный сезон в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1надеется, чтовыпадет возможность провести полный сезон в «Королевских автогонках». Молодому итальянцу предстоит подменить пилота «Заубера» Паскаля Верляйна в Китае, как он это сделал ранее на Гран-при Австралии.«Антонио проделал превосходную работу в Австралии. Ему пришлось сесть в болид наспех, но он уступал всего одну десятую своему опытному напарнику Эрикссону и даже обыграл его в первом сегменте квалификации. Поэтому он произвёл на меня сильное впечатление. В гонке он продемонстрировал очень зрелый пилотаж и занял хорошее 12-е место.Мельбурн стал многообещающим началом его карьеры в Ф-1. Теперь я надеюсь, что когда-нибудь у него будет возможность не только гоняться в отдельных гонках, но и провести полный сезон», — цитирует Трулли La Gazzetta dello Sport.