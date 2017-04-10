Лауда: Бинотто — ключевая фигура в «Феррари»

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»назвал технического директора «Феррари»ключевой фигурой для итальянской команды.«Вы думаете, что Бинотто итальянец? Вовсе нет, он швейцарец. „Феррари“ сейчас хороша, потому что швейцарец организовал их работу, оставив при этом итальянцам возможность для идей и воплощения их воображения в жизнь. Без сомнения, что ключевой фигурой команды сейчас является именно Бинотто. По крайней мере, так кажется со стороны», — приводит слова Лауды La Repubblica.