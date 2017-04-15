Феттель: на последнем круге я атаковал как мог, но это не помогло

Пилот «Феррари»подвёл итоги квалификационных заездов на Гран-при Бахрейна, признавшись, что все его попытки атаковать результат «Мерседеса» не увенчались успехом.«В целом я доволен тем, как сложилась квалификация и как чувствует себя болид. Вчера мы испытывали некоторые проблемы, но наша работа над балансом принесла свои плоды. Я был доволен первым кругом, но потом увидел, что оба „Мерседеса“ опережают меня. Я ожидал, что наше отставание будет меньше.На последнем круге я атаковал как мог, мне было нечего терять, но это не помогло. Надеюсь, что завтра нам удастся сделать больше», — цитирует Феттеля Sky Sports.