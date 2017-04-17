Верляйн: жаль, что «Заубер» упустил одно очко

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Заубера», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бахрейна, в которой он показал 11-й результат.«Я очень доволен тем, как прошли эти выходные. В квалификации я стал 13-м, а в гонке — 11-м. Это была трудная гонка, и мы решили сделать лишь один пит-стоп. Этот результат — максимум, которого мы могли добиться. Жаль только, что мы упустили одно очко, от которого остановились всего в одной позиции. Тем не менее я уже жду следующую гонку», — приводит слова Верляйна пресс-служба «Заубера».