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В Сочи прибыли первые морские грузы Формулы-1

17 апреля 2017, понедельник. 15:05. Авто
На «Сочи Автодроме» завершается подготовка инфраструктуры к Гран-при России. Паддок «Сочи Автодрома» обрёл новые черты – на трассе смонтированы объекты временной инфраструктуры для Гран-при. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы главной кухни паддока для компании «Do&Co», обеспечивающей кейтеринг высочайшего уровня для гостей Paddock Club. Также на территории трассы уже смонтированы склады для нужд команд, склад Pirelli и боксы гонок поддержки, отмечается в пресс-релизе «Сочи Автодрома».

16 апреля на автодром прибыли первые морские грузы Формулы-1 из Новороссийска. Совсем скоро на трассу доставят и авиагрузы команд.
Преобразилась и сама гоночная трасса – на стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета около последнего, 18-го поворота – традиционно это цвета российского триколора. Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы второго поворота – теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить манёвры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества. Ещё раньше, в начале этого года, согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов, на «Сочи Автодроме» усилили систему защитных барьеров TecPro во втором, четвёртом и тринадцатом поворотах.

Также 17 апреля на трассе начинает свою работу технический персонал Formula One Management и представители телевещательных компаний.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сочи Автодром Формула-1 Гран-при России
Новости. Авто
17 апреля 2017, понедельник
15:05 В Сочи прибыли первые морские грузы Формулы-1
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22:19 Тост: Квят провёл хорошую гонку, а Сайнсу не везло
21:59 Сайнс: на протяжении сезона такие выходные случаются, это же автоспорт
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21:37 «Тойота» выиграла гонку WEC в Сильверстоуне, Русинов — пятый в LMP2
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21:28 Грожан: Перес выиграл 12 секунд благодаря сейфти-кару, и это стоило мне позиции
21:23 Алонсо: отставание «Макларена» на прямых удивительно
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21:15 Победитель Гран-при Бахрейна Феттель станцевал на подиуме. Фотообзор
21:13 Стролл: Сайнс был в 50-60 метрах позади, а потом ударил меня в бок
21:03 Вольф: из-за проблем с генератором не удавалось снизить давление в шинах Боттаса
20:51 Сайнс-младший: Стролл меня просто не видел, такое бывает раз в год
20:43 Лауда: у Боттаса были проблемы с машиной, зачем ему сдерживать Хэмилтона?
20:30 Арривабене: «Феррари» показывает храбрость, решительность и немного сумасшествия
20:21 Боттас: для меня эта гонка была очень трудной
20:12 Хэмилтон: благодарю Боттаса за джентльменское поведение
20:01 Феттель: Боттас не допускал ошибок, а Хэмилтон представлял небольшую угрозу
20:01 Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна
19:56 Феттель единолично возглавил зачёт Формулы-1, Квят — 13-й
19:40 Феттель выиграл Гран-при Бахрейна Формулы-1, Хэмилтон — второй, Квят — 12-й
19:26 Лауда: кто-то считает болид «Феррари» нелегальным? Он прошёл инспекцию
18:57 Экклстоун: меня так повысили, что с новой должности не видно, что происходит
18:38 Вассёр: Вандорн — будущий чемпион
17:38 Вольф: Боттас быстро всё забывает и не переживает подолгу
17:24 Сироткин выступит на тестах в Бахрейне
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