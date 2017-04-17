Кэри: Экклстоун искал краткосрочную выгоду, а мы рассчитываем на долгий срок

Глава Формулы-1 Чейз Кэри ответил на слова бывшего промоутера серии Берни Экклстоуна о том, что он брал слишком большую плату с организаторов Гран-при, чтобы принести акционерам прибыль.
«Соглашения заключали две дееспособные стороны, и если они договорились о сумме выплат, значит пришли к согласию. Никого не обманывали. Вопрос в том, делала ли Формула-1 достаточные инвестиции для поддержки этапов?
Когда Берни говорит, что мы не стремимся к прибыли, это значит, что мы вкладываем в маркетинг, в цифровые технологии. Он искал краткосрочную выгоду, а мы рассчитываем на долгий срок. Часто надо вложить деньги на ранней стадии, чтобы повысить ценность продукта после», — цитирует Кэри Джеймс Аллен.