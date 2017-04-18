Виджай Маллья арестован в Великобритании

Индийский бизнесмен Виджай Маллья, владеющий командой Формулы-1 «Форс Индия», был арестован Скотланд-Ярдом, который изучает возможность его экстрадиции в Индию. Теперь ему предстоит предстать перед лондонским судом, сообщает Times of India.

Маллья находится в розыске на родине после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfishe. В феврале этого года Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании, затребовав у Великобритании экстрадиции опального бизнесмена.

Теперь судья должен решить, будет ли экстрадиция Малльи «несоразмерной мерой» в соответствии его правами человека. В случае если его передача властям Индии будет одобрена, Маллья может подать апелляцию в верховный суд Великобритании.