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Виджай Маллья арестован в Великобритании

18 апреля 2017, вторник. 13:55. Авто

Индийский бизнесмен Виджай Маллья, владеющий командой Формулы-1 «Форс Индия», был арестован Скотланд-Ярдом, который изучает возможность его экстрадиции в Индию. Теперь ему предстоит предстать перед лондонским судом, сообщает Times of India.

Маллья находится в розыске на родине  после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfishe. В феврале этого года Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании, затребовав у Великобритании экстрадиции опального бизнесмена.

Теперь судья должен решить, будет ли экстрадиция Малльи «несоразмерной мерой» в соответствии его правами человека. В случае если его передача властям Индии будет одобрена, Маллья может подать апелляцию в верховный суд Великобритании.

Источник: Times of India Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Виджай Маллья
Новости. Авто
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