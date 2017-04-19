19 апреля в Сочи прибывают первые авиагрузы команд на Гран-при России

19 апреля в международный аэропорт Сочи прибывает первый грузовой рейс с болидами и оборудованием для Гран-при России 2017 года.

Самолет авиакомпании «ЭйрБриджКарго» (АВС) прилетит из Бахрейна, где 15-16 апреля прошёл Гран-при Бахрейна — 2017. Чартерный рейс, следующий из столицы королевства Бахрейн по маршруту Манама — Сочи, прибудет в аэропорт Сочи в 11:55 (время местное). На борту воздушного судна перевезут груз общим весом около 135 тонн, отмечается в пресс-релизе «Сочи Автодрома».

Всё спортивное оборудование будет разгружаться с помощью специальных поддонов. Контейнеры доставят в специальную зону таможенного контроля в аэропорту Сочи, где расположен мобильно-инспекционный досмотровый комплекс. После прохождения всех пограничных и таможенных процедур груз направят на «Сочи Автодром».

В следующие три дня – 20, 21 и 22 апреля – международный аэропорт Сочи примет ещё пять грузовых рейсов авиакомпании «ЭйрБриджКарго» с оборудованием для проведения гонки Формулы-1, в том числе болидами команд. Гоночные автомобили, шасси и детали упакованы в специальные контейнеры.

26 апреля авиакомпания Qatar Airways на грузовом воздушном судне Airbus A330-200 доставит в аэропорт Сочи дополнительный груз Формулы-1.