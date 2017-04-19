Хорнер: причины проблем Алонсо — в плохих советчиках и неверных решениях

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер удивлён решением пилота «Макларена» Фернандо Алонсо пропустить Гран-при Монако ради участия в гонке «Индианаполис 500», входящей в состав чемпионата IndyCar.

«Я не очень это понимаю. Гран-при Монако — это самое большое событие в году, и это гонка, где двигатель имеет меньшее значение и иногда идёт дождь. Это может быть его лучшим шансом на хороший результат. Поэтому кажется странным решение гонщика отправится в чемпионат, в котором он никогда не гонялся. Но это его решение, которое нужно уважать.

Фернандо расстроен и зол, потому что должен гоняться на конкурентоспособной машине. Он один из лучших гонщиков в мире, и обидно видеть его в такой ситуации. Но всё это происходит из-за того, что либо у него были плохие советчики, либо он принимал неверные решения относительно своей карьеры.

В любом случае он слишком хороший пилот, чтобы быть так далеко сзади. Он должен бороться за лидерство с Феттелем, Хэмилтоном, Риккардо и Ферстаппеном», — цитирует Хорнера Movistar.