Вандорн: не думаю, что в Сочи «Макларену» будет везти сильнее

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн не рассчитывает на улучшение формы команды на Гран-при России.

«Учитывая сложность сезона и для меня, и для Фернандо Алонсо, для „Макларена“ и „Хонды“ здорово, что Фернандо решил принять участие в „Инди 500“. Думаю, он хочет сделать что-то другое, принять новый вызов. Хорошо, что он получил такой шанс.

Мы теперь сосредоточены на Гран-при России в Сочи, эта трасса мне нравится. Не думаю, что нам повезёт сильнее, и жду очередного трудного этапа. Но я знаю, что и я, и все члены команды будут стараться изо всех сил", — приводит слова Вандорна Motorsport.