Хантер-Рей: участие Алонсо подтверждает, что «Инди 500» — лучшая гонка в мире

Гонщик «Андретти» Райан Хантер-Рей похвалил Фернандо Алонсо за решение принять участие в «500 милях Индианаполиса».

«С точки зрения соревнования, это даст нам больше данных, больше информации. Конечно, эти парни будут полагаться на четвёрку постоянных пилотов в плане данных, но по ходу уик-энда мы сможем работать вместе и помочь каждой машине.

Это отличная возможность для команды во многих смыслах. Это подтверждает, что «Инди 500» — лучшая гонка в мире. Я восхищаюсь Алонсо за то, что он пошёл на это", — приводит слова Хантер-Рея Racer.