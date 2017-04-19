Пермейн: Сироткин впечатлил «Рено»

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн похвалил Сергея Сироткина за работу по ходу второго дня тестов в Бахрейне.

«Сегодня всё прошло по плану. Сергей впечатлил нас тем, как быстро набрал скорость и ни разу не ошибся, хотя и не пилотировал с конца прошлого года. Мы выполнили всю программу, включая изучение подвески, настроек, аэродинамики, шин и корреляции с данными аэротуннелей.

Как и вчера, мы не гонялись за лучшим временем, скорее строили основу для темпа в ближайших гонках, и мы уверены, что сегодняшняя работа принесёт много пользы на пути к этой цели", — цитирует Пермейна пресс-служба команды.