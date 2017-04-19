Роберт Кубица провёл тесты в GP3

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица в первый раз за шесть лет провёл тесты в одноместной гоночной машине. Поляк поработал с командой Trident на болиде серии GP3 и проехал более 70 кругов.

«Я вернулся в воду, в которой плавал много лет, и должен сказать, ощущения прекрасные. Был удивлён, что после такого перерыва ощущения быстро вернулись. Конечно, многое я мог бы сделать лучше.

В плане физической готовности и формы можно улучшить многие аспекты, но мои пределы на хорошем уровне. Я проводил тесты в сложных условиях, ведь в GP3 нет усилителя руля, но я благодарен за этот шанс", — приводит слова Кубицы Motorsport.