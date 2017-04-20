Чандхок примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана»

Карун Чандхок вернётся в «24 часа Ле-Мана» после годичного отсутствия. Экс-пилот Формулы-1 сядет за руль в составе экипажа Tockwith Motorsports LMP2, пилотируя Ligier-Gibson P217, об этом сообщает Autosport.

Также гонщик примет участие в этапе WEC в Спа, который будет проведён в следующем месяце. Сам Карун Чандхок рад своему возвращению, заявляя, что гонка в Ле-Мане является лучшей в мире.

Кроме этого гонщик рассказал, что участие на этапе WEC в Бельгии станет для него подготовкой к «24 часа Ле-Мана».