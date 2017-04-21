Гасли: в японской Супер Формуле хочу бороться за победы

Резервный пилот «Ред Булл» Пьер Гасли, поделился планами на сезон в японской Супер Формуле, где он будет выступать в 2017 году.

«В этом году я гоняюсь в японской Супер Формуле. Тесты прошли очень хорошо. Не знаю чего ожидать, ведь это мой первый сезон здесь. Я не знаю ни одной трассы, и после разговора со Стоффелем, я понял, что меня ждёт много нового, что мне нужно выучить.

Мои цели на сезон? в минувшем году у меня был прекрасный сезон, в котором я боролся за поулы и победы. Хочу, чтобы здесь у меня были те же возможности. Я буду делать все зависящее от меня, но эти гонки отличаются от GP2.

Здесь борьба идет между «Тойотой» и «Хондой», и в данный момент первая выглядит сильнее, что осложняет нашу ситуацию. Тем не менее, у нас хороший потенциал.

Сейчас рано говорить, за какие места я буду бороться — победы, подиумы или пятёрку лучших. Конечно, я буду делать всё, что могу, и мне надо учиться. Надеюсь делать это как можно быстрее", — написал Гасли в своём блоге.