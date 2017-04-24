Маркес: смогу бороться за чемпионство, если «Хонда» исправит проблемы

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес заявил, что, несмотря на победу на Гран-при США, «Хонде» ещё нужно исправить проблемы со своим мотоциклом.

«Эта победа важна, ведь теперь мы третьи в чемпионате, а перед гонкой я был восьмым и сказал себе: теперь пора отыгрываться. Но ощущения от байка всё равно неидеальные, чего-то не хватает. Нас ждут важные тесты в Ле-Мане и гонка в Хересе. Нам надо понять, в чём проблема. Если мы поймём и всё исправим, то сможем всерьёз бороться за чемпионство», — приводит слова Маркеса Autosport.