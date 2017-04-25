5-6 мая на Moscow Raceway пройдёт первый этап сезона Российской дрифт-серии

5-6 мая на подмосковной трассе Moscow Raceway пройдёт первый этап чемпионата России по дрифту в Российской дрифт-серии. Чемпионат продлится до октября и будет состоять из семи этапов.

Помимо Moscow Raceway Российскую дрифт-серию примут трассы в Нижнем Новгороде, Рязани и Мячково. «Сочи Автодром», на котором также проходит Гран-при России Формулы-1, примет два этапа дрифт-серии, включая завершающий. Он будет совмещён со вторым ежегодным Кубком чемпионов серии.

Борьба в серии будет проходить в личном и командном зачётах.