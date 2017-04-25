Булье: мы не можем позволить конкурентоспособности Алонсо «умереть»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал, что представление Фернандо Алонсо шанса выступить в легендарной гонке «Индианаполис 500» было необходимой мерой, чтобы не позволить конкрентоспособности испанца угаснуть.

«Он очень конкурентоспособен. Это один из его талантов. Вам не хочется сломать или потерять его, вы не хотите, чтобы этот талант умер, потому что это огонь и страсть внутри него. И единственный способ сохранить его в живых — дать ему немного свежего воздуха, позволить ем сделать что-то радикальное, но что-то, где мы сможем сохранить воодушевление и возродить конкурентоспособность», — приводит слова Булье Motorsport.