Сироткин: горжусь, что буду выступать на глазах тысяч российских болельщиков

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при России, где он отработает первую практику вместо Нико Хюлькенберга.

«Очевидно, что я с нетерпением жду первой практики. В этом году я уже узнал, что трудно быть на трассе, но не в машине. Смотреть за другими пилотами, которые соревнуются, довольно разочаровывающе, так как я сам хочу быть в борьбе. Но я многому учусь в команде, это позитивный и приятный процесс — просто не такой позитивный и приятный, как сами гонки.

Горжусь, что я как российский пилот буду выступать на глазах тысяч российских болельщиков. Но вообще, я готов выступать на машине где угодно! Конечно, тут будет много внимания со стороны прессы, я знаю, что тут будут многие люди — и это всегда приятно — однако сам буду сконцентрирован только на трассе. Я здесь, чтобы максимально хорошо выполнить свою работу и сконцентрироваться на всём гоночном уик-энде, а не только на первой практике, когда я буду в машине", — рассказал Сироткин в интервью пресс-службе «Рено».

Также россиянин поделился впечатлениями от работы на тестах в Бахрейне: «Машины в этом году действительно быстры, но я быстро вернулся в ритм, пусть и не был за рулём шесть месяцев. Я наслаждался каждой секундой, пусть даже программа для пилота была не самой захватывающей. В целом я здесь для того, чтобы делать то, что мне говорит команда, — таким будет и мой подход в первой практике. Если мне надо будет работать над аэродинамикой, буду делать это. А если мне нужно будет провести симуляцию квалификации на „ультрасофте“, то и это я тоже сделаю!»