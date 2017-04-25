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«Рено» привезёт в Сочи новое переднее крыло и надеется улучшить темп в гонках

25 апреля 2017, вторник. 17:06. Авто

Руководитель технического департамента «Рено» Боб Белл рассказал, почему машина команды 2017 года демонстрирует в квалификациях существенно более высокую скорость, чем в гонках. По словам Белла, уже на Гран-при России «Рено» использует ряд новинок, которые были успешно протестированы после этапа в Бахрейне.

«У нас нет иллюзий: сейчас в квалификациях мы выступаем лучше, чем в гонках. У нас есть достойное понимание причин, и мы работаем над рядом обновлений аэродинамики и подвески, чтобы поработать над этой областью. Мы протестировали новинки, включая новое переднее антикрыло, в Бахрейне. Оно спроектировано, чтобы у машины было больше прижимной силы, но также оно должно слегка поспособствовать улучшению гоночного темпа.

R.S.17 на длинных отрезках не так хорошо сбалансирована, как нам хотелось бы. В квалификации проблем можно избежать, поскольку свежие шины маскируют проблему с балансом, но на длинных кругах работа машины менее стабильна. R.S.17 несколько нервозна на входе в повороты, в их середине существует недостаточная поворачиваемость, после чего выход из поворота получается нервным — трудно поймать сцепление с трассой. Если мы решим эти проблемы, то наши пилоты получат очень эффективную гоночную машину. Мы верим, что проблемы связаны с аэродинамикой, так что в первую очередь смотрим на этот аспект. Как только мы решим проблему со входом в поворот, то с остальным разобраться будет легче.

Но очень позитивно, что в целом у машины есть базовый темп, который позволяет хорошо квалифицироваться. Если у вас есть темп, то ключ — его поддержание. Легче перенести квалификационный темп в гонку, чем найти базовую скорость.

Наша цель на Сочи — ещё один шаг вперёд по сравнению с выступлением в Бахрейне. Мы были бы рады, если покажем похожее выступление в квалификации и улучшенный темп в гонке", — заявил Белл.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Формула-1 Гран-при России
Новости. Авто
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