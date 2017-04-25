«Торо Россо» не станет просить Сайнса-младшего снизить агрессию

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что команда не станет просить Карлоса Сайнса-младшего понизить агрессию на трассе из-за столкновения с Лэнсом Строллом на Гран-при Китая. Испанца оштрафовали на три позиции на старте Гран-при России за аварию, после которой оба пилота сошли с трассы.

«Он боролся за место в первой десятке, знал, что машина боеспособна и у него есть шанс. Это был единичный момент излишнего оптимизма, но это часть игры! Предсказываю, что мы увидим несколько фантастических гонок в исполнении Карлоса в этом сезоне», — приводит слова Тоста ESPN.