Монгер: поддержка автоспортивной семьи меня восхищает

17-летний гонщик Формулы-4 Билли Монгер, который потерял ноги в результате аварии на трассе в Доннингтоне, поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку. Для Монгера был организован сбор пожертвований, и гонщик получил более 750 тыс. фунтов стерлингов (54 млн рублей).

«Большое спасибо всем и каждому. Ваши добрые слова дали мне и моей семье силы пережить последнюю неделю. Любовь и щедрость нашей автоспортивной семьи, фанатов и всех, кто меня поддерживал, восхищает и вдохновляет.

Настоящим героем этой трагической истории была моя сестра Бонни, которая дала мне волю к борьбе. И я сохраню эту ценность до конца жизни», — написал Монгер на своей странице в «Фейсбуке».