Перес: Маллья верит, что в вопросе об экстрадиции всё сложится в его пользу

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал информацию о том, что Скотланд-Ярд рассматривает запрос от правительства Индии о возможной экстрадиции босса команды Виджая Малльи.

Сам Маллья намерен оспаривать свою экстрадицию из Великобритании на родину. Индийский бизнесмен находится в розыске на родине в связи с обвинениями в финансовых махинациях. Принадлежащая бизнесмену, но ныне не функционирующая авиакомпания Kingfisher Airlines задолжала банкам Индии более $ 1 млрд.

«Команда в хорошем положении. А Виджай, вероятно, доволен, что пошло разбирательство: теперь будет какая-то определённость, а он верит, что всё сложится в его пользу», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.