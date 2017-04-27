ФИА объявила требования к написанию номеров и имён пилотов на болидах

ФИА разъяснила детали правил, регулирующих отображение номеров болидов и имён пилотов в Формуле-1, которые будут полностью соблюдаться начиная с Гран-при Испании.

Несмотря на то что данные правила уже существовали, от команд пока не требовали их строгого соблюдения. Однако на этой неделе данный вопрос был поднят на заседании стратегической группы и комиссии Ф-1.

В письме, разосланном командам техническим делегатом ФИА Чарли Уайтингом, сообщается, что высота цифр, отображающих номера на болидах, должна составлять не менее 230 мм, а высота букв в написании имён гонщиков — не менее 150 мм. Команды могут использовать сокращения имён вроде HAM («Хэмилтон») или VET («Феттель»).

Статья 9.2 спортивного регламента Формулы-1 гласит, что «это номер должен быть чётко виден с передней стороны автомобиля и на шлеме пилота». Эмблема или марка болида должны быть отображены на передней части болида, при этом хотя бы по одному из измерений (ширина или высота) они должны быть не менее 25 мм.

В письме Уайтинга подчёркивается, что автомобиль, маркировка которого не соответствует правилам, не может быть выставлен в Гран-при.