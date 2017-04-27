Феттель: «Мерседес» должен быть очень силён в Сочи

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что трасса Гран-при России должна хорошо подойти «Мерседесу».

«У нас хорошая машина, но надо сделать всё, чтобы продолжать улучшать её по ходу сезона. Нынешние машины предоставляют большее пространство для улучшения по ходу чемпионата. „Мерседес“ по-прежнему очень силён, но мы гораздо ближе. Очевидно, мы хорошо начали сезон.

В теории на этой трассе «Мерседес» должен быть очень силён — не только исходя из истории этапа. Тут много длинных прямых, важна мощность мотора. Посмотрим. В принципе и наша машина должна быть тут хороша. С нетерпением жду гоночного уик-энда", — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.