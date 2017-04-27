Булье: если «Макларен» перестанет улучшать шасси, всё рухнет

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что команда не откажется от работы над шасси, несмотря на серьёзные проблемы с мотором.

«Важно развиваться. Во-первых, потому, что гонки у нас в ДНК. Во-вторых, потому, что, если мы сдадимся, всё рухнет. Мы ответственны за скорость шасси, так что должны гарантировать, что оно хорошо и что мы его развиваем.

К тому же нам надо готовиться к следующим сезонам, ведь нас ждёт минимум два-три года стабильных правил. Так что сейчас мы закладываем фундамент на будущее. Мы профессионалы и гонщики, мы не можем остановиться просто потому, что один из компонентов не работает", — цитирует Булье Autosport.