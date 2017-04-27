Хюлькенберг: у «Рено» хорошие новинки, но лишь гонка покажет, как они сработают

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг поддержал оптимизм команды по поводу того, что обновления машины на Гран-при России должны улучшить гоночный темп автомобиля. Вместе с тем немец хочет дождаться гонки, прежде чем делать окончательные выводы.

«В целом новинки хорошие, с ними машина сделает шаг вперёд. Но до воскресной гонки мы не будем знать точно, как всё сработает. К тому же другие команды тоже привозят обновления. Посмотрим. Правда, трудно сказать, станет ли автомобиль в гонке гораздо лучше. Мы считаем, что сделали шаг в верном направлении. Сейчас квалификация меня волнует меньше: мы хотим, чтобы машина показывала максимум в гонке. Где „Рено“ может оказаться в конце сезона? Если бы я знал это, я был бы очень рад! Но не знаю», — заявил Хюлькенберг.

На уточняющий вопрос корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова, будет ли немец использовать на Гран-при России новую версию генератора MGU-K, Хюлькенберг ответил: «Я так не думаю».