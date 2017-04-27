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Феттель: никто не сомневается в таланте Райкконена

27 апреля 2017, четверг. 19:19. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что неудачи Кими Райкконена на старте сезона никак не связаны с его мастерством.

«Вероятно, он проводит гонки не так, как заслуживает. В прошлой гонке старт и первый круг дорого ему стоили, иначе, я уверен, он был бы на подиуме. Я вижу происходящее изнутри команды, и вещи складываются не в его пользу. Но не думаю, что кто-то в паддоке сомневается, что он — один из самых талантливых пилотов. Не думаю, что кто-то ещё мог бы пойти в WRC и выступить на его уровне, а потом вернуться и снова выдерживать темп здесь», — приводит слова Феттеля ESPN.

Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Себастьян Феттель
Новости. Авто
27 апреля 2017, четверг
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