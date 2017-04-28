Первые испытания «щита» состоятся на Гран-при Италии

Международная автомобильная федерация ФИА планирует впервые установить новую систему защиты головы гонщиков «щит» во время Гран-при Италии Формулы-1, информирует Auto Motor und Sport. «Щит» будет тестироваться на первой пятничной тренировке в Монце, а затем на первой практике следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Сингапура.

На данный момент ФИА планирует, чтобы «щит» стал обязательным для использования на машинах Формулы-1 с 2018 года, однако пока регламент на следующий сезон ещё не утверждён. При этом сами гонщики не в восторге от появления новой системы: некоторые считают, что Формула-1 не нуждается в дополнительной защите, а другие опасаются, что «щит» ухудшит обзор и таким образом по факту не повысит безопасность, а понизит.