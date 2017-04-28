Феттель считает, что «Мерседес» не показал сегодня в Сочи всё, что мог

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не придал большого значения тому, что показал лучшее время на второй пятничной практике Гран-при России и опередил представителей «Мерседеса» на семь десятых.

«Мы прибавили по ходу тренировок, ощущения от скорости машины хорошие. Но думаю, у „Мерседеса“ что-то есть в запасе. Как я уже говорил, в теории эта трасса подходит им. В прошлые годы бывало, что по пятницам не очень быстро смотрелся „Уильямс“, а в этом году так же может делать „Мерседес“.

Думаю, в Сочи трасса, где не так легко почувствовать себя уверенным. Меня развернуло, и я увидел, что многие другие широко выходили из поворотов или ошибались на торможениях. В субботу сцепление с трассой станет выше. По ходу дня мы не слишком активно меняли настройки, поскольку сначала мне нужно было войти в ритм, днём это удалось. Теперь мы полностью поняли, что нам необходимо. Без сомнений, мы попробуем сразиться за первое место, но на бумаге «Мерседесу» трасса подходит лучше. Однако сегодня они не собрали лучшие круги. Нынешний отрыв — искусственный", — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.