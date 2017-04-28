Риккардо: у «Ред Булл» нет завышенных ожиданий от Гран-при России

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо по окончании пятничных свободных заездов Гран-при России Формулы-1 отметил, что его машина хорошо ведёт себя на более жёстких типах резины, однако над балансом автомобиля на «ультрасофте» необходимо поработать дополнительно.

«Сегодня мы видели хорошие знаки. Были и успехи, и падения, но надеюсь, мы сосредоточимся на успехах и сможем развить их. Пока нам не удаётся добиться нужной стабильности, но, уверен, мы справимся с этим. Мы делаем всё, что в наших силах, учитывая скорость машины, но конкретно в этот уик-энд у нас нет завышенных ожиданий. Мы по-прежнему позади «Феррари» и «Мерседеса», так что наша реалистичная цель — быть впереди всех остальных. Мы довольны тем, как машина ведёт себя на «софте», на «суперсофте» тоже всё неплохо, баланс в порядке, так что если мы прибавим на «ультрасофте», то всё будет хорошо. В этом направлении нам и придётся работать», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Риккардо также отметил, что при сохранении температуры воздуха на уровне 20 градусов тепла проблем с прогревом резины в квалификации возникнуть не должно. «Мы видели, что некоторые пилоты сегодня проходили два прогревочных круга перед быстрой попыткой. Но если в субботу температура останется прежней, то проблем с прогревом резины не возникнет. С другой стороны, кто-то может прогревать шины и два круга, это зависит от предпочтений пилота», — считает австралиец.

Пилот «Ред Булл» также отметил, что на данный момент, по его мнению, «Феррари» выглядит в России быстрее «Мерседеса»: «Не знаю, скрывает ли что-то «Мерседес», это их дело. Да, обычно «Мерседес» прибавляет в субботу, но пока «Феррари» выглядит быстрее. Мы тоже можем прибавить, но мы не знаем, сколько в запасе у «Феррари» и «Мерседеса».