Эванс продолжает лидировать на Ралли Аргентины после 8-го СУ, Ожье — 4-й

Элфин Эванс продолжает лидировать после восьмого спецучастка Ралли Аргентины. На второе место вышел норвежец Мадс Остберг, тройку лидеров замыкает Тьерри Невилль.
Француз Себастьен Ожье занимает четвёртую строчку.
WRC. Ралли Аргентины. Положение после 8-го СУ.
1. Элфин Эванс (Ford Fiesta WRC) — 1:20:04,1
2. Мадс Остберг (Ford Fiesta WRC) + 52,8
3. Тьерри Невилль ( Hyundai i20 Coupe WRC) +1:02,6
4. Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) + 1:07,2
5. Отт Тянак (Ford Fiesta WRC) +1:09,1
6. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +1:31,5
7. Хэйден Пэддон (Hyundai i20 Coupe WRC) +3:37,4
8. Лоренцо Бертелли ( Ford Fiesta WRC) +4:01,9
9. Юхо Хяннинен (Toyota Yaris WRC) +4:40,3
10. Понтус Тидеманд (Škoda Fabia R5) +6:21,3