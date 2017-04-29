Хасегава: «Хонда» ведёт переговоры с разными командами

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что компания ведёт переговоры о поставке моторов с несколькими командами Формулы-1.

«Мы ведём переговоры с разными командами, но пока, к сожалению, нам не о чем объявить. Это наша обязанность — поддерживать несколько команд. Мы также думаем, что это пойдёт нам на пользу, так как у нас будет больше данных и больше шансов на выступление машины. Так что мы не отрицаем возможность работы со второй или третьей командой», — приводит слова Хасегавы Reuters.