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Хасегава: «Хонда» ведёт переговоры с разными командами

29 апреля 2017, суббота. 10:21. Авто

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что компания ведёт переговоры о поставке моторов с несколькими командами Формулы-1.

«Мы ведём переговоры с разными командами, но пока, к сожалению, нам не о чем объявить. Это наша обязанность — поддерживать несколько команд. Мы также думаем, что это пойдёт нам на пользу, так как у нас будет больше данных и больше шансов на выступление машины. Так что мы не отрицаем возможность работы со второй или третьей командой», — приводит слова Хасегавы Reuters.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Хонда Ф-1
Новости. Авто
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