Култхард: у Квята все шансы вернуться в «Ред Булл», будущее в его руках

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал шансы российского пилота Даниила Квята остаться в чемпионате и перейти в топ-команду.

«Чтобы стать легендой Формулы-1, ты должен быть лучше лучших, но роль пилота в успехе зависит и от команды. Сложно сравнивать молодые таланты, которые выступают в разных командах, поэтому не могу сказать, кто из нынешних молодых пилотов будет лучшим из лучших.

У Квята есть все шансы вернуться в «Ред Булл» или оказаться в другой топ-команде. Его будущее в его руках. Нужно проявлять себя на фоне сильного напарника, каким является Карлос Сайнс. Ферстаппена выбрали не потому, что Квят плох. Даниил может остаться в Формуле-1, но это зависит только от него. Для чемпионата, в свою очередь, будет только лучше, когда в нём много сильных пилотов из самых разных стран", — передаёт слова Култхарда с пресс-конференции, организованной Heineken, корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.