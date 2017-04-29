Нёвиль приблизился к Эвансу после 15 СУ Ралли Аргентины, Ожье — четвёртый

Лауда: Формула-E — не альтернатива Формуле-1 для «Мерседеса»

В «Заубере» уверены, что моторы «Хонда» станут намного лучше

Капиросси: Лоренсо не хватает дикости для успеха в «Дукати»

Алонсо: в конце года у меня будет свобода, и я открыт ко всем вариантам

Козак: мы с Кэри пока не обсуждали проведение ночного Гран-при России

Келли Пике про Квята: я совсем не стремилась встретить автогонщика

Феттель: пару часов насладимся поулом, а потом будем готовиться к гонке

Райкконен: не смог подготовить шины так, как хотелось

«Феррари» полностью заняла первый ряд впервые с Гран-при Франции – 2008

Боттас: «Мерседес» приблизился к «Феррари», но недостаточно

Алонсо: идеальная квалификация, я всё ещё на пике формы

Квят: похоже, «Торо Россо» просто не подходит трасса в Сочи

Масса: здорово видеть, что «Уильямс» вклинился между двумя машинами «Ред Булл»

Стролл: я мог пробиться в третий сегмент, но немного зазевался в конце круга

Алонсо: чтобы набрать очки в Сочи, «Макларену» потребуется помощь парней впереди

Перес: чувствую, что мог бы быть на пару мест выше

Палмер: трудно ругать команду, когда я только что побывал в стене

Сайнс: удивлён, что улучшил время на последнем быстром круге

Эванс сохраняет лидерство на Ралли Аргентины после 12-го СУ, Ожье — 5-й

Риккардо: пятое место — всё, чего «Ред Булл» мог добиться в квалификации

Хюлькенберг: в гонке будет трудно, было бы хорошо набрать одно-два очка

Ферстаппен: «Ред Булл» расстроен результатами в Сочи, с какого бока ни возьмись

Риккардо: если Масса выйдет вперёд, обогнать его будет проблематично

Окон: если бы не допустил ошибки в финальном сегменте, мог бы быть выше

Култхард: не гонщики принимают решения по защите, с ними надо смириться

Ферстаппен: пока наше отставание далеко не три процента

Грожан: нужно найти решение с жёлтыми флагами

Вандорн: надеюсь, в гонке в Сочи будут какие-нибудь аварии или сейфти-кар

Алонсо: чтобы повторить достижение в Сочи-2016, мне понадобится «торпеда»

Верляйн: я допустил ошибку на своём последнем круге в квалификации

Хорнер: выводы ФИА насчёт разницы в скорости в Формуле-1 ошибочны

Култхард: у Квята все шансы вернуться в «Ред Булл», будущее в его руках

Квят со шваброй, приветствие Экклстоуна и другие фото из Сочи

«Макларен» и «Мерседес» опровергли договорённость о поставке моторов

Хорнер: в «Феррари» есть явные первый и второй номера

Арривабене: у Райкконена всегда проблемы в начале, а потом он летит как ракета

Ки: «Торо Россо» сделает всё, чтобы вжать Сайнса и Квята в топ-10

Нёвиль приблизился к Эвансу после 15 СУ Ралли Аргентины, Ожье — четвёртый

Кто является фаворитом в борьбе за чемпионство в сезоне-2017 Формулы-1?

Льюис Хэмилтон 1546 (49%) Себастьян Феттель 1368 (43%) Кто-то другой 256 (8%)

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