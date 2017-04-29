Нёвиль приблизился к Эвансу после 15 СУ Ралли Аргентины, Ожье — четвёртый

Гонщик «М-Спорт» Элфин Эванс сохраняет лидерство после 15 спецучастка Ралли Аргентины WRC. Тьерри Нёвиль сократил отставание от него до 11,5 секунды, но остался вторым. Третье место занимает Отт Тянак.
Четырёхкратный чемпион Себастьен Ожье идёт на четвёртом месте, уступая третьему месту 23,1 секунды.
WRC. Ралли Аргентины. Положение после 15 СУ
1. Элфин Эванс («М-Спорт») - 2:53:45.7
2. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») +11.5
3. Отт Тянак («М-Спорт») +26.8
4. Себастьен Ожье («М-Спорт») +49.9
5. Яри-Матти Латвала («Тойота») +1:24.6
6. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +4:26.7
7. Юхо Хяннинен («Тойота») +9:34.3
8. Лоренцо Бертелли («М-Спорт») +12:10.0
9. Дани Сордо («Хёндэ») +13:26.8
10. Понтус Тидеманд («Шкода») +13:57.5.