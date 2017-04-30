Булье: «Макларену» нечего терять на гонке Гран-при России

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, признав, что ещё до её начала в команде ожидали трудностей.

«Ещё до начала сессии мы знали, что она будет сложной для нас. Штраф, который получил Вандорн, значил, что он в любом случае будет стартовать с последнего ряда, так оно и вышло. Это был тяжёлый день для него, но было приятно видеть его высокий соревновательный дух в таких условиях.

Что касается Алонсо, то он оставил на трассе всё. Он был великолепен, и нам остаётся лишь надеяться, что скоро мы сможем дать ему машину, соответствующую его возможностям. На гонке мы будем использовать любую возможность отыграться, ведь нам нечего терять», — приводит слова Булье официальный сайт «Макларена».