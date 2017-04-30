Сироткин: в гонке «Рено» будет бороться за места в конце топ-10

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин рассказал о целях своей команды на гонку Гран-при России. Нико Хюлькенберг стартует восьмым, Джолион Палмер — 16-м.

«Не секрет, что у нас были трудности с гоночным темпом. Мы долго искали, в чём причины. Не могу сказать, что мы нашли конкретное решение, но суть проблемы уже поняли, внесли ряд изменений в машину перед Сочи. Речь даже не столько про новинки: это больше настройка и адаптация всех элементов. Я не жду „вау-эффекта“, но позитивные изменения должны быть.

Первая семёрка, как ни крути, пока быстрее. Но сам факт, что мы стабильно в третьем сегменте, это уже позитивно, это реальный темп машины. Думаю, и в гонке мы будем бороться в десятке — может, чуть ближе к её концу, но всё же. Это большой скачок вперёд. И ведь пока гоночный темп — наша слабая сторона. Когда он станет сильной стороной, то мы уже будем думать, не как просто заработать очки, а как заработать их подольше", — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.