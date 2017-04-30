Лауда: меня сильно удивила победа Боттаса

Неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда признался, что был поражён победой Валттери Боттаса на Гран-при России, учитывая сложную ситуацию и давление со стороны Себастьяна Феттеля в конце гонки.

«Меня это сильно удивило, потому что он одержал свою первую победу в сложных условиях с Феттелем на лучших шинах позади него. Он фантастически отработал. Никогда не видел, чтобы кто-то выигрывал первый Гран-при под таким давлением. Лучше он провести его просто не мог», — приводит слова Лауды Autosport.