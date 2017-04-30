Верляйн: надеюсь, что новинки в Барселоне помогут нам выступить лучше

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн поделился впечатлениями от гонки Гран-при России, на которой ему удалось занять лишь 16-е место.

«Начиная с практики в пятницу стало понятно, что гонка здесь не станет для нас успешной. Сегодня мне не удалось привести в порядок работу шин, что в итоге сказалось и на темпе. В целом на протяжении всего уик-энда я чувствовал себя не очень комфортно в машине.

Сейчас нам необходимо проанализировать собранную информацию и понять причину этого. Надеюсь, что в Барселоне мы покажем лучшую скорость, а новинки, подготавливаемые к этапу в Испании, помогут нам в этом", — приводит слова немца официальный сайт «Заубера».