Николь Шерзингер и Black Eyed Peas выступят на Гран-при Азербайджана

В опубликованном сегодня релизе к Гран-при Азербайджана, который состоится на бакинской трассе с 23 по 25 июня, сообщается, что известная исполнительница Николь Шерзингер, а также одна из самых популярных групп последнего десятилетия Black Eyed Peas выступят на этапе с концертами.

Шерзингер взойдёт на главную сцену бакинской трассы в субботу, вслед за ней шоу продолжит и Black Eyed Peas. Промоутер бакинского этапа, Ариф Рагимов, выразил удовлетворение этой новостью, заявив, что этап в Баку будет незабываемым.

«Трудно выразить словами, насколько мы рады и какая это честь приветствовать здесь таких популярных исполнителей мирового уровня. Музыка и Формула-1 успешно идут нога в ногу, и сегодняшняя новость продолжит эту традицию», — рассказал Рагимов.