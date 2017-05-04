Кэри: хотел бы, чтобы Алонсо выступал в Монако с шансом на победу

Глава Формулы-1 Чейз Кэри недоволен тем, что Фернандо Алонсо пропустил Гран-при Монако ради «500 миль Индианаполиса», но понимает его выбор.

«У меня смешанные чувства. Я бы хотел, чтобы Фернандо выступал в Монако и имел шансы на победу. Но, к сожалению, в ближайшем будущем это кажется невозможным. Я понимаю его желание найти вызов, который его мотивирует, и уважаю его выбор.

Это также несёт не прямую выгоду для нас, так как прекрасный пилот Ф-1 привлекает американскую аудиторию другим путём. Но это не идеальная ситуация, и если бы я мог выбирать, то предпочёл бы видеть его в Монако. Когда одна из твоих звёзд временно уходит в другую серию, это не здорово. Это необычная и неприятная ситуация для его команды и нас, организаторов. Но нужно быть прагматичным и конструктивным", — цитирует Кэри F1i.