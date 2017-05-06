Франкитти: Алонсо будет шокирован «Инди 500»

Четырёхкратный чемпион IndyCar и трёхкратный победитель «Инди 500» Дарио Франкитти оценил шансы Фернандо Алонсо на гонке «Инди 500», в которой испанец будет участвовать в нынешнем сезоне.

«Это будет сложно. Ему, благодаря его таланту и мудрости, будет по силам избежать того недопонимания которое тут есть, но опять-таки, нехватка опыта всё усложнит. На стартовых отрезках гонки здесь нет грубости, если вы впереди на полкорпуса, то вас пропустят. Но чем ближе конец гонки, тем всё становится жёстче, и я думаю, что Алонсо будет шокирован этим.

Я думаю на протяжении недели он соберёт много информации, но ему будет очень сложно конкурировать со Скоттом Диксоном, Хуаном-Пабло Монтоей, Тони Канааном и Элио Кастроневесом. Да и вообще, Алонсо увидит различие в том, что 20 пилотов смогут бороться за победу, причём не только за счёт скорости но и стратегии.

Ему нужно будет очень плотно поработать с инженерами, чтобы выжать из машины максимум до старта гонки", — приводит слова Франкитти Autosport.