Сироткин: досрочно завершил пятничную тренировку из-за протечки в двигателе

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, который является резервистом «Рено», прокомментировал пятничную тренировку Гран-при Испании Формулы-1, по итогам которой показал 19-е время за рулём болида команды из Энстоуна. В ходе сессии россиянину удалось проехать 10 кругов, после чего ему пришлось вернуться в боксы из-за проблем с мотором.

«Сегодня удалось проехать, конечно, больше, чем в Сочи, но этому не стоит радоваться. Проблема оказалась достаточно серьёзная — протечка в двигателе. Сейчас команда разбирается с этим, и мы продолжаем работать дальше», — приводит слова Сироткина пресс-служба SMP Racing.