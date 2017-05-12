Леклер завоевал поул на Гран-при Испании Формулы-2, Маркелов — 13-й

Пилот Prema Racing Шарль Леклер завоевал первую позицию на квалификации Гран-при Испании Формулы-2, второе место досталось Луке Гьотто из Russian Time, тройку лидеров замкнул Ник де Врис.
Российский пилот Артём Маркелов занял 13-е место на стартовой решётке.
Формула-2. Гран-при Испании. Квалификация.
1. Шарль Леклер (Prema Racing) — 1:29,285
2. Лука Гьотто (Russian Time) +0,193
3. Ник де Врис (Rapax) +0,265
4. Джордан Кинг (MP Motorsport) +0,300
5. Александер Албон (ART Grand Prix) +0,447
6. Оливер Роуленд (DAMS) +0,459
7. Норман Нато (Petramina Arden) +0,505
8. Антонио Фуоко (Prema Racing) +0,549
9. Николас Латифи (DAMS) +0,600
10. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +0,690
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13. Артём Маркелов (Russian Time) +0,892