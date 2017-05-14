Биндер — победитель второй гонки Формулы V8 3.5 в Монце, Исаакян — пятый

После вчерашнего триумфа, австриец Рене Биндер стал победителем и второй гонки Формулы V8 3.5 в Монце. Второе место, как и вчера, досталось Рою Ниссани, тройку лидеров замкнул Ю Канамару. Россиянин Матевос Исаакян финишировал пятым, его партнёр по команде Егор Оруджев гонку не завершил.

Ещё один россиянин, Константин Терещенко, завершил гонку седьмым.

Формула V8 3.5. Монца. Вторая гонка.

1. Рене Биндер (Lotus) — 40:34,981

2. Рой Ниссани (Rp Motorsport) +7,065

3. Ю Канамару ( Rp Motorsport) +11,315

4. Пьетро Фиттипальди (Lotus) +11,694

5. Матевос Исаакян (SMP Racing) +28,945

6. Нельсон Мэйсон (Teo Martin Motorsport) +32,119

7. Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport) +33,342

8. Джузеппе Чиприани (Il Barone Rampante) 1:59,065

9. Альфонсо Селис (Fortec Motorsports) — не финишировал

10. Егор Оруджев (SMP Racing) - не финишировал

11. Дамиано Фьораванти ( Rp Motorsport) - не финишировал

12. Диего Менчака (Fortec Motorsports) - не финишировал